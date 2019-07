Dominant el patinet elèctric Una nena de menys de dos anys domina a la perfecció l'equilibri sobre un segway

Actualitzada 29/07/2019 a les 18:51

Redacció Andorra la Vella

Long Yi Xin, una nena xinesa de menys de dos anys, ha sorprès les xarxes socials amb el domini que té del segway. Al vídeo es veu com la mare col·loca la petita sobre el patinet elèctric i la nena no té cap problema en mantenir l'equilibri, inclòs agafa el biberó de terra. Els pares li han fet un compte a Kuaishou, una aplicació de vídeos curts, on ja té al voltant de 70.000 seguidors.