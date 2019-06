Atac homòfob Un jove va ser increpat en un establiment públic de Barcelona el dia de l'Orgull Gay per la seva forma de vestir

Un jove va patir un atac homòfob a Barcelona el Dia de l'Orgull Gay. Després del pregó, tant ell com els seus amics, van anar a menjar a un restaurant de menjar ràpid dels voltants, i va ser el moment en què va ser increpat per un home per la seva forma de vestir. Al vídeo es poden escoltar frases com "em faltes el respecte per vestir així en un lloc públic. Més havent-hi nens petits" o "et faré heterosexual a hòsties".