Ancians tornant a la infantesa Una parella d'ancians ho passen bé gronxant-se a un parc infantil

Actualitzada 26/06/2019 a les 16:55

Redacció Andorra la Vella

Una parella d'ancians van ser gravats per un veí mentre rememoraven la seva infantesa en una escena molt tendra. Ambdós estan a un parc infantil, la dona al gronxador i ell empenyent-la per donar-li impuls, primer amb la mà i després amb el bastó. El veí comentava al vídeo el següent missatge: "L'amor és... empènyer el gronxador amb el teu bastó quan els dos tinguem més de 80 anys". Una escena que ha commogut la xarxa i que recorda que la vellesa no té límits quan hi ha ganes de passar-ho bé.