Abús policial a Bogotà

Abús policial El Dia mundial del patinatge a Bogotà va acabar amb atropellaments de policies al col·lectiu amb una consegüent batalla campal

Actualitzada 26/06/2019 a les 16:47

Redacció Andorra la Vella

Dos agents de la policia de Bogotà, Colòmbia, han indignat les xarxes socials amb el seu comportament durant el Dia mundial del patinatge, on desenes de joves amb monopatí havien pres pacíficament un carril. Ambdós policies anaven en motocicleta per la carretera conduint de forma temerària, apropant-se massa als joves, i un d'ells va atropellar un noi. En caure els dos, la resta de joves del voltant va començar a colpejar al policia caigut i el seu company no va dubtar a anar al seu rescat atropellant un altre noi. La trifulga sembla que es va agreujar i va acabar hores més tard amb diversos ferits i danys materials.