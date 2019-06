"Amb sutura" Set residents de l'Hospital Universitari d'Astúries han gravat un videoclip versionant la cançó 'Con altura' de Rosalía

Redacció Andorra la Vella

Set residents de l'Hospital Universitari d'Astúries han gravat un videoclip versionant la cançó 'Con altura' de Rosalía a les instal·lacions del centre i han creat bastanta polèmica sobre el tema en qüestió. Al vídeo parlen de les revisions rutinàries com "palpar ous" o de la incontinència urinària com a "velles que es pixen". El videoclip resulta ser un moviment de reivindicació dels professionals de la infermeria per un nou Real Decret d'Especialitats Infermeres, en les que s'incloguin noves especialitats, com la infermeria urològica o nefrourològica.