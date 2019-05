Toy Story 4 La quarta i última entrega de la pel·lícula "Toy Story 4" arriba als cinemes el 21 de juny del 2019

Actualitzada 24/05/2019 a les 17:17

Redacció Andorra la Vella

Pixar ha donat a conèixer aquesta setmana l'últim tràiler abans de l'estrena oficial de l'esperat nou (i últim) lliurament de la saga "Toy Story", el 21 de juny. Al vídeo de poc més de 2 minuts i mig de durada es veu a Buzz, Woody i tota la colla reunida en una nova aventura. En aquesta ocasió, el popular Woody apareix com el guardià de Forky, una joguina creada per Bonnie, la seva nova propietària després de ser cedida com un noble gest per l'adolescent Andy en l'última pel·lícula. Forky tindrà una crisi d'identitat, perquè en realitat és una forquilla amb plastilina, s'escapolirà de casa i Woody acudirà en la seva cerca, trobant pel camí a Bo Peep i la seva nova vida.