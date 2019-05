Guanya la batalla Una nena de 4 anys celebra que ha quedat lliure de càncer disfressant-se d'Stormtrooper

Actualitzada 17/05/2019 a les 19:16

Redacció Andorra la Vella

Audrina Hatton-Wright, una nena anglesa de 4 anys, s'ha fet viral per la forma en la qual ha celebrat la seva victòria contra el càncer després de 14 rondes de radioteràpia. Ho va fer disfressant-se de Stormtrooper, personatge de l'unviers d'Star Wars, i tocant la campana de l'hospital que alerta que el pacient ha quedat lliure de càncer. Al vídeo es pot veure com metges i infermeres porten espases làsers per acompanyar a la petita.