Joc de cons Tres polícies mexicans juguen al Bottle Flip Challenge al mig del carrer amb cons de trànsit

Actualitzada 08/03/2019 a les 18:50

Tres policies mexicans deixen per un moment les seves tasques de controlar el trànsit per possar-se a jugar al joc de llençar una ampolla a l'aire perquè caigui recte, el Bottle Flip Challenge. En aquesta ocasió, però no ho fan amb una botella, sinó amb els cons. El primer no aconsegueix que l'objecte caigui de manera vertical , però el segon sí.