Un 'Transformer' passejant per Pequín

Un 'Transformer' per Pequín La policia va fer retirar el robot del carrer

Actualitzada 13/09/2018 a les 12:47

Un resident a Pequín va construir un robot semblant als de la pel·lícula 'Transformers' i va decidir passejar-lo la setmana passada pels carrers de la ciutat. La gent va reaccionar amb una mescla d'admiració i temor a la màquina. El robot va ser dissenyat per participar al festival Taobao Maker, una cita per a enginyers, i pot transportar a dues persones. Però la passejada de l'androide no va durar gaire, ja que la policia va fer que es retirarà de la via pública per evitar alteracions al trànsit.