Un ós sobre un cotxe L'incident ha passat a Rússia

Un ós sembla voler robat a l'interior d'un cotxe i per això puja sobre el sostre del vehícle. Per sort, dintre no hi havia cap persona. L'incident ha sigut gravat al poble de Malki, Rússia.