Un ós director de cine Un ós canvia l'angle d'una càmera, que estava gravant un documental, perquè, sembla, que no li agravada l'encuadrament.

Actualitzada 27/04/2018 a les 14:07

Un ós mostra les seves habilitats com a director de cinema i aconsegueix una molt bona imatge. El mamífer va moure una càmera col·locada per gravar una altra espècie. Aquest ós de l'Himalaia va recòrrer el tronc d'un arbre que es trobava a sobre d'un barranc i, com si estigués descontent de l'encuadrament, es va dirigir a la càmera, la va olorar i la va moure amb una de les seves potes. Gràcies a l'alteració de l'angle de gravació, la càmera va poder captar per complet el seu pas sobre el tallat.

El vídeo s'ha fet viral en pocs moments a Internet.