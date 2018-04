Pronunciar malament li costa 7.000 dòlars

'Flamingo Dance Lessons' El panell posava clarament la paraula 'Flamenco'

Actualitzada 16/04/2018 a les 11:29

Johnny estava a punt de resoldre un dels panells del concurs televisiu 'Wheel of Fortune', la versió americana de 'Ruleta de la Fortuna', per un valor de 7.100 dòlars americans.

S'havien resolt totes les vocals i consonants i a la pantalla es podia llegir clarament 'Flamenco dances lessons' -classes de ball flamenc-. Però, confiat i sense adonar-se'n, el concursant va pronunciar la paraula 'flamingo', fet que li va fer perdre el torn i que la seva companya Ashley resolgués de manera correcta el panell i s'endugués els diners. No va ser fins aleshores que Johnny es va adonar del seu error.

Tot i això es va endur 12.000 dòlars i s'ha convertit en un dels vídeos virals del moment.