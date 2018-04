Un guepard al cotxe

Calma durant la visita L'animal va estar tafanejant l'interor del vehicle mentre el conductor estava completament quiet

Actualitzada 09/04/2018 a les 19:03

L'animal més ràpid del món, el guepard, va aprofitar una aturada d'un cotxe que realitzava un safari pel Parc Nacional del Serengueti, a Tanzània, per entrar dins el vehicle a tafanejar.

En el vídeo es pot observar com la persona que hi ha dins del cotxe, sorprès per la inesperada visita, es manté immòbil davant la presència del guepard, que es troba darrere seu. A la part davantera, sobre el capó, hi ha un altre felí vigilant atentament els moviments del guepard més petit. La tècnica de no moure's és la principal recomanació en cas de trobar-se amb aquests animals.

Peter Heistein, qui va gravar aquest vídeo, va afirmar que els guepards en cap moment es van mostrar agressius i que van marxar de seguida. Pel que sembla, segons els experts, és freqüent que aquests felins puguin als cotxes que participen a safari per aquella zona.