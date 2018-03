Llàgrimes d'emoció

Un nen plora al rebre un regal del seu ídol Per a les xarxes, Benjamin va convertir-se en protagonista del partit dels New York Rangers.

Actualitzada 19/03/2018 a les 12:50

Benjamin, un nen fanàtic del jugador d'hoquei sobre gel Pavel Buchnevich, va visitar el Madison Square Garden per veure en directe el seu ídol des de la cristallera que separa el públic dels esportistes.

Mentre està jugant, Buchnevich s'adona que el nen vesteix una samarreta del seu antic equip i s'acosta al nen per fer-li arribar un dels seu pals, com a mostra d'agraïment. Benjamin no s'ho pot creure i és posa a plorar d'emoció, reacció que ràpidament s'ha fet viral per la seva emotivitat.

Després del partit, el nen era tota una estrella. Va concedir una entrevista als New York rangers, l'equip de Buchnevich, explicant l'experiència i es va poder fer una fotografia amb el seu ídol.