Telecadira boig a Georgia

Moment de caos a l'estació de Gudauri El mecanisme va començar a funcionar en sentit contrari i va llançar pels aires diversos esquiadors

Actualitzada 16/03/2018 a les 17:56

El telecadira de l'estació Gudauri, a Georgia, va patir una avaria tècnica quan transportava a una desena de passatgers. El mecanisme va començar a funcionar en sentit contrari i a gran velocitat. Quan arribava al final del seu recorregut, els passatgers que no havien pogut baixar del telecadira sortien expulsats pels aires. Tot i així, no hi ha cap víctima mortal.

Per sort, la neu també va amortiguar els cops dels esquiadors que saltaven des del telecadira, abans que aquest arribés al seu destí.

El mecanisme havia passat la revisió satisfactòriament el passat 22 de desembre.

El vídeo ja compta amb milers de visites a les xarxes en poc temps, i també s'han fet ressó diversos mitjans de comunicació de tot el món.