Un nen es queda atrapat a un ascensor després de pixar al seu interior Les portes no deixaven d'obrir-se i tancar-se i els botons van començar a parpellejar

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:50

Un jove de la Xina va decidir aprofitar el seu viatge en ascensor per fer les seves necessitats apuntant als botons del quadre de comandaments. El que el noi no s'esperava és que, després de fer-ho, l'ascensor es pararia i es quedaria atrapat. La divertida escena ha sortit a la llum gràcies a les càmeres de seguretat instal·lades a l'ascensor. Les portes no deixaven d'obrir-se i tancar-se i els botons van començar a parpellejar. En aquell moment el nen no es podia penedir més del que acabava de fer... El karma existeix.