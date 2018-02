Un gest molt tendre

La dedicació de l'home amb el seu gos en un dia plujós crida l'atenció des del principi Les imatges ja han captivat a centenars d'usuaris a les xarxes socials

Actualitzada 28/02/2018 a les 13:04

Es desconeixen qui són els protagonistes d'aquest vídeo, però les imatges ja han captivat a centenars d'usuaris a les xarxes socials. L'escena va ser gravada per Alilee Shalom Galilee en un mercat de la ciutat de Davao, a Filipilines. La plena dedicació de l'home amb el seu gos en un dia plujós crida l'atenció des del principi. El propietari seu a la mascota al cistell de la bicicleta, l'envolta amb un petit impermeable per mantenir-lo aïllat de la pluja. Després, agafa un barret de palla i el lliga amb molta delicadesa i cura al voltant del seu cap. Tot seguit, emprenen el seu camí. L'escena no pot ser més adorable, oi? Les relacions que s'arriben a crear entre l'home i el gos segueixen sent insuperables.