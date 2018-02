Un pla infal·lible

Els dos joves es van disfressar per convertir-se en una sola persona Pretenien entrar al cinema pagant només una sola entrada

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:11

Dos joves de Califòrnia van intentar entrar al cinema sense pagar i ho van fer d'una manera molt peculiar. Es van posar a la cua per treure les entrades un a sobre de l'altre. És a dir, un d'ells es va pujar a les espatlles de l'altre. Es van posar un barret i una gavardina per cobrir els dos cossos i es van dirigir fins al dependent. No queda clar si la intenció era estalviar-se una entrada de cinema o senzillament passar una bona estona. El que sí que va succeir és que la multitud que es trobava allà present va passar una bona estona i, òbviament, la broma no els hi va sortir com esperaven i van haver de pagar les dues entrades. Sigui com sigui, s'ha convertit en el vídeo del moment amb gairebé 10 milions de reproduccions a Twitter.