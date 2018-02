Pujar les escales a l'estil 'Superman'

El protagonista del vídeo és l'esquiador dels Jocs Olímpics d'Hivern, Fabián Bösch L'esportista impressiona els seus seguidors pujant les escales amb una sola mà

Actualitzada 19/02/2018 a les 11:42

"20 anys i encara no he pogut entendre com funcionen aquestes coses! Ho estic fent bé?" Aquesta és la frase que acompanyava el vídeo que va penjar a les xarxes socials l'esquiador i participant dels Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang, Fabián Bösch. En les imatges es pot veure com l'esportista aprofita els seus temps lliures, i ho fa, ni més ni menys, que pujant unes escales mecàniques a l'estil 'Superman'. Bösch ha impressionat als seus seguidors pujant amb una sola mà, demostrant així la seva força i provocant el somriure dels que estaven allà presents. El vídeo de l'esquiador s'ha fet viral en poques hores.