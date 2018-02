Un gos molt penedit

Les disculpes més tendres d'un labrador El vídeo supera els 6 milions de visites a les xarxes.

Actualitzada 16/02/2018 a les 18:04

Qui no seria capaç de perdonar a aquest gos? La tendresa que desperta aquest labrador és inigualable. Després que el seu propietari l'intentés castigar per alguna cosa que havia fet malament, el jove va rebre una resposta molt especial, i és que el gos, durant llargs minuts, l'animal no deixa de mostrar-li el seu afecte i les seves disculpes oferint-li la pota i apropant-se repetides vegades. El vídeo ja supera els 6 milions de visites a les xarxes.