Es diverteix com un nen en solitari L'animal salta i juga en els gronxadors

Actualitzada 02/02/2018 a les 12:22

Està demostrat que els animals necessiten ben poc per divertir-se i passar llargues estones de temps. Aquest ós panda és un exemple més que ser feliç estant sol és possible. En el vídeo es pot veure com l'animal s'ho passa d'allò més bé donant-se unes bones tombarelles a la neu, saltant i jugant en els gronxadors.