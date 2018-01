Aprendre a través de la música

El poder de la música El nen amb Síndrome de Down ha après les seves primeres paraules cantant amb la seva germana

Actualitzada 19/01/2018 a les 17:51

Bo Gray Bowman té 2 anys i sap pronunciar fins a dotze paraules. El nen amb Síndrome de Down és el petit de cinc germans. Els metges havien advertit a la família que no començaria a parlar fins gairebé els 3 anys, però no ha estat així, i tot gràcies a la musicoteràpia. "You are my sunshine" és la cançó que la seva germana Lydia, d'11 anys, sempre canta amb la guitarra acompanyada del seu germà petit. En el vídeo, gravat per la seva mare, es veu com Bo va completant algunes parts de la cançó amb l'ajuda de la seva germana. Cada paraula que Bo ha après, ha estat gràcies a la música, que li ajuda cada dia a enfortir el seu vocabulari. El vídeo s'ha fet viral a Facebook.