La trobada d'un tigre i un gos El vídeo mostra com un tigre s'abalança sobre un gos

Actualitzada 15/01/2018 a les 18:59

El vídeo, que ja s'ha fet viral a Twitter amb gairebé 8 milions de reproduccions, mostra com un enorme tigre s'abalança sobre un gos, que està tranquil·lament estirat a la neu. Visualitzar un atac entre els dos animals era el més esperat. No obstant això i sorprenentment, el felí es tira sobre d'ell per jugar i mostrar-li el seu afecte.