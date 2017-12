L''spinner' també enganxa a una guineu

La guineu que s'entreté amb un 'spinner' Una guineu juga amb un 'spinner'.

Actualitzada 13/12/2017 a les 10:49

L'spinner, la joguina que fa uns mesos es va fer famosa per haver conquerit gairebé tots els espais de joc dels més petits, segueix causant furor. De fet, després d'haver arribat fins i tot a l'Estació Espacial Internacional ara sembla que no només els humans es diverteixen amb aquest juguet.



A la xarxa circula una petita gravació on es pot veure com una guineu del zoo rus de Cheliábinsk s'entreté amb un spinner. Les imatges, com sol passar en aquests casos, de seguida s'han fet virals i alguns internautes ja han detacat el "professionalisme" del mamífer.