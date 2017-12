El lladre més inesperat

L'ocell que fa de lladre Un ocell s'emporta els diners amb què una dona acaba de pagar a una botiga.

Actualitzada 01/12/2017 a les 10:58

Quan un va a comprar ha de vigilar sempre on deixa els diners perquè al mínim descuit qualsevol se'n pot aprofitar.



Ara bé, la protagonista del vídeo segur que mai s'hagués imaginat que podria patir un robatori d'aquestes característiques. La senyora està comprant tant tranquil·lament en una botiga i un cop rep el seu encàrrec treu els diners i els deixa sobre el mostrador. Fins aquí tot normal.



De cop, però, apareix un ocell que s'atura prop d'on la dona havia deixat el diners. Al primer moment la sorpresa es covnerteix amb curiostat i es miren l'animal amb estima, però de cop, l'ocell comença a picotejar i com qui no vol la cosa s'empora el bitllet amb què la dona havia pagat.



L'animal surt volant i no sabem si els responsables de l'establiment el van acabar trobant. Ara bé, la client sí que veiem que marxa tranquil·la sabent que ella ja havia pagat.