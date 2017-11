Heroi caní a Montenegro

Heroi caní Un gos salva una dona que era atacada per un lladre

Actualitzada 29/11/2017 a les 12:24

Diuen que el gos és el millor amic de l'home i potser, fins i tot, quan no té amo. I és que fa uns dies unes càmeres de seguretat van captar el moment en què un gos es convertia completament en un heroi.



L'animal, batejat com a Medo, fa uns anys que freqüenta un barri de Montenegro on se sent protegit pels seus veïns. Tothom diu que és un gos gens agressiu i molt tímid. Però la setmana passada, quan una dona tornava a casa després de fer la compra i un home va intentar atacar-la, el gos passar a l'acció, va mossegar l'home i va sortir perseguint-lo fins que va marxar. Les imatges van ser captades per una càmera de videovigilància d'un veí i en compartir-les a les xarxes socials de seguida s'han fet virals.