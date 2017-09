Una conductora confón unes escales amb l'entrada d'un pàrquing

Una conductora confon unes escales amb l'entrada d'un pàrquing La dona va girar per on no tocava i va haver de ser rescatada per no caure escales avall.

Actualitzada 18/09/2017 a les 10:34

Les càmeres de seguretat d'un edifici de Santiago de Xile van captar fa uns dies aquestes imatges que s'han fet virals i ja acumulen milers de reproduccions.



De sobte, un vehicle apareix a la vorera i comença a baixar per les escales de vianants. La conductora es va confondre i pensava que entrava en un pàrquing, segons va explicar ella mateixa després de l'incident.



En adonar-se que queia per les escales va frenar molt fort per evitar seguir caint. Alguns testimonis que hi havia al lloc dels fets la van ajudar i va poder sortir del cotxe a temps per no caure escales avall.



Tot i l'ensurt, la dona només va resultar il·lesa.