Un himne que calma Un bebè deixa de plorar a l'escoltar l'himne de la Champions.

Actualitzada 15/09/2017 a les 10:56

Els pares s'inventen moltes tècniques per tal que els bebès deixin de plorar. Un exemple d'això és aquest vídeo, on es veu com un pare calma el seu fill posant-li l'himne de la Champions. El millor és que funciona.