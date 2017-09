El talent ocult de Leo Messi

L'habilitat de Messi al piano Un vídeo publicat a les xarxes mostra Leo Messi tocant amb el piano l'himne de la Champions.

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:07

Sabiem que Leo Messi era bo fent anar amb els peus la pilota, però no que ho fos amb les mans per tocar el piano. Un vídeo publicat a les xarxes socials, que ha creat la marca que patrocina a Messi i que ràpidament s'ha viralitzat, mostra aquest talent ocult del jugador del Barça. El talent, però, no és real, ja que com asseguren alguns mitjans, per fer l'anunci el futbolista hauria comptat amb un doble.