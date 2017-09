Campanya d'abonats del MoraBanc Nova campanya del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha presentat la campanya d'abonats per aquesta temporada mantenint l'esglògal del curs passat: Mai Por.



Amb la intenció de tocar la fibra a tots els aficionats i mostrar que lluitaran per superar tots els reptes que se'ls posin davant, la nova campanya és un recull de moments d ela vida on s'han d'afrontar desafiaments.