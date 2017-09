Amor de germà Un nen sense mans li posa el xumet al seu germà per tal de tranquil·litzar-lo.

Actualitzada 07/09/2017 a les 14:09

Quan hi ha voluntat, la resta no compta. Això és el que demostra aquest entranyable vídeo d'un nen sense mans posant-li el xumet al seu germà per tal de tranquil·litzar-lo. Les tendres imatges han captivat les xarxes.