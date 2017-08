Els perills de sortir a gravar quan cauen llamps a prop

Llamp molt proper Un llamp cau molt a prop d'una terrassa des d'on un noi grava la tempesta

Diuen els experts que la probabilitat que et pugui caure un llamp és d'una entre 3.000.000. Així doncs, sembla poc probable que ens haguem de preocupar per això. Ara bé, tot pot canviar si decidim ser imprudents i en plena tempesta ens refugiem sota un arbre, sortim a nedar o passegem pel bosc quan hi ha descàrregues elèctriques.



Tot i així cal vigilar per evitar el què li va passar al noi norueg que va enregistrar aquest vídeo. Daniel Modol va decidir sortir a la terrassa de casa seva a gravar els llamps que es veien a l'horitzó, de cop, però, sense esperar-ho, un soroll eixordidor va fer-lo tremolar.



La càmera no va captar els detalls, però a més del soroll, en girar l'objectiu, es pot veure com surt fum d'un piló de terra que hi ha al costat de la terrassa. El llamp havia caigut, doncs, a pocs metres d'on era ell fent malbé alguns aparells elèctrics de casa seva.



Tot plegat va quedar com un ensurt, però de ben segur que a la propera tempesta elèctrica s'ho pensarà dues vegades abans de sortir de casa. Les imatges s'han fet virals i ja acumulen més de 3,3 milions de visualitzacions.