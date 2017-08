El professor famós per ajudar a ballar una nena

Un professor ballador Un professor ajuda a una alumna discapacitada a poder ballar

Les accions solidàries agafen molta més repercussió gràcies a les xarxes socials. Això és el què li ha passat a Lucas Mariano Salas, un professor d'educació física de la localitat argentina de Catamarca. Entre els seus alumnes s'hi troba l'Agostina Adreata, una nena de 7 anys que va néixer amb una malformació que impedeix que es pugui moure de cintura cap avall.



La major il·lusió de la petita, però, era poder participar juntament amb els seus companys de les festes escolars que any rere any s'havia anat perdent.



Davant d'aquesta situació el professor va decidir fabricar un arnés que s'adaptés a la nena i que ell mateix pugués moure. Però no només això, tmabé es va aprendre els passos de ball i va participar, juntament amb l'Agostina en un ball d'homenatge que es va fer a l'escola. Finalment, doncs, la petita va poder fer realitat el seu somni. I l'acció del professor s'ha donat a conèxier a tot el món, ja que el vídeo s'ha fet viral.