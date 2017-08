El seu pare és Batman?

Nena confon a Batman amb el seu pare Una nena petita confon a Batman amb el seu pare

Actualitzada 23/08/2017 a les 11:10

Una adorable nena que passejava en cotxet amb la seva mare per un centre comercial de Michigan no va dubtar ni un segon que el seu pare era una estàtua de Batman amb què es va topar.



En el vídeo, que la mare ha compartit a Youtube, es veu a la petita senyalar amb un dit cap a una zona que queda fora del camp d'imatge i balbuceja insistentment "da da da da da" (com si digués "dad" o "daddy", és a dir, pare o "papi" en anglès). La càmera finalment es gira i es pot veure què és el què assenyala: una estàtua de Batman que ella pren pel seu pare. El pare ha confessat que la nena mai havia vist a Batman i no té res de Batman a casa. En aquest sentit va bromejar que per l'única cosa que el podia haver confós és "per la musculatura del cos".