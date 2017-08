Un mòbil cau des d'una avioneta i continua gravant

Sobreviure a una espectacular caiguda Un mòbil cau a terra des d'una avioneta que vola a més de 300 metres i continua funcionant.

Actualitzada 21/08/2017 a les 14:00

Imaginen que un mòbil caigui a terra des de més de 300 metres d'alçada i no s'espatlli? Encara que costi de creure, és possible. Ho ha experimentat Blake Henderson, un estatunidenc al que se li va caure el telèfon mentre pilotava una avioneta. Sorprenentment, l'aparell va anar a parar al jardí d'una casa particular i en el moment en el que els seus propietaris el van trobar continuava gravant.