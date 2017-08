Un gos fa una destrossa a casa i prova de dissimular

Un gos fa una destrossa i no pot dissimular Un gos destrossa el puff del menjador i el seu amo en grava la reacció en descobrir-lo.

Actualitzada 14/08/2017 a les 11:21

A vegades, per molt que un intenta dissimular, la millor solució acaba sent admetre l'error i assumir les conseqüències. Això és el què li passa al protagonista d'aquest vídeo. Un gos que provoca una destrossa a casa i després, per molt que intenta dissimular no se'n surt.



L'autor del vídeo és Neil Kempy, de Gal·les, que en tornar de treballar es va trobar amb l'escena del crim. La seva mascota havia destrossat el puff del menjador tota la sala estava plena del seu farciment. Davant del caos, Neil va treure el mòbil i va gravar la reacció del gos. Lluny de dissimular, el gos va començar a deambular per l'habitació, conscient del què havia fet. Durant uns segons va intentar amagar-se darrer el sofà, però aviat va sortir com dient: "em rendeixo!". Després de compartir el vídeo a Facebook, ja ha aconseguit més de 10 milions de reproduccions.