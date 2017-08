L'homenatge al cinema que triomfa a Twitter

Videoclip d'homenatge al cinema Un videoclip que recull algunes de les escenes més recordades del cinema.

Actualitzada 09/08/2017 a les 10:57

Els fenòmen dels vídeos virals no sempre es correpon en el temps en el moment de publicar-se. Això és el què ha passat amb el videoclip de la cançó All over del grup Cruisr.



Dos anys després d'haver aparegut, el vídeo arrassa a Twitter. Una composició talentosa d'uns tres minuts de durada que va un repàs a algunes de les escnes cinematogràfiques que tots tenim gravaes a la memòria. A la xarxa social ja porta prop de 13.000 retuits i més de 16.000 m'agrades. I, de fet, a Youtube ja ha superat el milió i mig de visualitzacions. Quantes pel·lícules sou capaços de reconèixer?