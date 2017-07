La reacció d'una nena en provar la Coca-Cola

El primer refresc de l'Evie Reacció d'una nena en tastar per primer cop un refresc.

Actualitzada 05/07/2017 a les 11:16

Tot sovint els infants són protagonistes de divertides escenes en provar una llimona per primera vegada, però en aquesta ocasió els pares han deixat testimoni de la reacció de la seva petita en tastar un refresc.



Evie, la protagonista del vídeo, prova per primera vegada la Coca-Cola. Segons ha explicat el seu pare, que és qui va gravar les imatges, la família va acudir a un McDonald's, un establiment on no van de manera habitual, i per caprici van deixar beure refresc a les seves filles. En el cas de la petita, però, era el primer cop que ho provava i la reacció és divertidíssima. Tant que en tan sols quatre dies ja supera el mig miler de reproduccions.