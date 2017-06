Frases ques només diuen els homosexuals?

Frases que diuen els gais Un grup de joves fa un muntatge amb sentit de l'humor per celebrar el dia de l'orgull gai.

Actualitzada 29/06/2017 a les 20:37

Coincidint, el passat dia 28, amb el dia de l'orgull gai, els responsables de la pàgina La Supercafetera i el canal Kememole de Youtube han volgut posar una mica d'humor a la reivindicació. I ho han aconseguit amb un vídeo que ja s'ha fet viral.



Presenten un vídeo en el que segons diuen hi apareixen frases que diuen els gais, però estem segur que els heterosexuals no ho diuen també? Un cop mires les imatges et trobes amb personatges suposadament homosexuals que fan preguntes o deixen anar afirmacions d'allò més quotidianes, independentment del gènere o l'orientació sexual. "Ha passat ja l'autobús 18?", "No queda llet!" o qualsevol altra frase que segur que tots hem dit alguna vegada. Una manera divertida de fer veure que tothom és igual.