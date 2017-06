Un gos que té por d'un hàmster? Un gos de muntanya pot tenir por d'un hàmster?

Actualitzada 28/06/2017 a les 11:20

Aquest gos té por d'un hàmster? A vegades els animals són molt expressius. Aquest gos Bover de Berna, una raça de muntanya util·litzada en el pastoratge i la guàrdia de ramats, no vol ni veure el petit hàmster.



El gos s'esforça en evitar el contacte directe amb l'hàmster. Hi ha qui diu que és per por. Hi ha qui diu que ho fa per evitar la temptació de menjar-se'l. Amb la seva cara paga?