Emergència durant un vol o petició de matrimoni?

Petició de matrimoni durant un vol Un noi li demana matrimoni a la seva parella durant un vol amb avioneta

Actualitzada 28/06/2017 a les 10:47

El què semblava que seria un vol romàntic en avioneta, per un moment es va convertir en un malson, al menys per a un dels dos protagonistes. Anthony i Katherine van pujar a una avioneta per fer vol a vista d'ocell i gravar l'experiència amb una càmera GoPro. Durant el vol, el noi, que era qui pilotava l'aparell, comença a fer coses extranyes fet que provoca que la noia perdi la confiança.



Així, la noia li comença a preguntar: "saps on estàs?". I ell respon: "Sí". "Ho promets", insisteix ella. Després d'un seguit de preguntes l'Anthony fingeix que tenen algun problema i li demana a la seva parella que, amb tranquil·litat, agafi el fulletó d'instruccions que explica què fer en cas d'haver de procedir a un aterratge forçós. La sorpresa arriba quan la noia comença a llegir les instruccions:



- Verificar que l'anell està activat.

- Ho tinc

-Iniciar el procés d'"anell de compromís"

- Ho tinc

- Comprovar la vàlvua de combustible (ambdues)



En aquest punt s'interromp la lectura.



- Podrà el comandant de vol estimar al pilot per a tota la vida? Comprova-ho



La noia crida d'emoció i la següent pregunta és evident: "Et vols casar amb el pilot?"