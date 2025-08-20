CRIMINALITAT
La policia no descarta nous robatoris després dels casos a Andorra la Vella
Els successos van passar diumenge al vespre en dos blocs de pisos de la capital
La policia ha obert una investigació arran de quatre robatoris amb força comesos diumenge al vespre en dos pisos de dos edificis diferents situats a Andorra la Vella. Els fets encara es troben en una fase molt inicial d’anàlisi tot i que el cos de seguretat evita, per ara, parlar d’una onada de robatoris, sense descartar completament aquesta possibilitat veient la proximitat temporal dels fets. Fonts del cos de seguretat expliquen que la investigació es pot allargar en el temps i alerten que no es descarta que es produeixin nous intents de robatori. Per aquest motiu, demanen als ciutadans que estiguin atents a qualsevol moviment estrany o activitat sospitosa.
Els edificis afectats es troben allunyats l’un de l’altre, fet que, sumat a altres indicis, fa pensar als investigadors que podria tractar-se de delinqüents diferents. En un dels blocs, els agents van localitzar marques visibles a les portes dels habitatges afectats, mentre que a l’altre immoble no es van trobar senyals d’aquest tipus. Aquesta diferència en el modus operandi obre la porta a diverses hipòtesis, entre elles, la participació de grups diferents amb tècniques diverses.
El que sí que tenen en comú els quatre robatoris és que tots els pisos estaven buits en el moment dels fets. Els inquilins no es trobaven a casa, fet que reforça la sospita que els autors havien fet una tasca prèvia d’observació o vigilància. En aquest sentit, la policia ha començat aquesta setmana a recollir testimonis entre els veïns dels edificis, però, de moment, cap d’ells ha declarat haver vist o sentit res sospitós durant la franja horària dels robatoris.