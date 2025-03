Els Jocs costaran 4,5 milions

Els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 presenten un pressupost global de 4,584 milions d’euros, amb una distribució del finançament en què el Comitè Olímpic Andorrà (COA) aporta el 56% dels fons –2,4 milions–, el Govern d’Andorra un 37% –1,8 milions, més els 686.000 euros destinats a les ajudes a les federacions– i la resta prové de l’aportació d’Andbank com a patrocinador privat –250.000 euros–, 84.000 euros per part dels comuns i 50.000 que ha afegit Andorra Turisme pel gran esdeveniment. “És un pressupost ajustat i amb una voluntat evident de contenció de despesa. De fet, és gairebé el mateix pressupost que es va destinar a l’organització dels Jocs l’any 2005. També estem treballant en l’establiment de convenis amb altres patrocinadors privats del país”, va assegurar la presidenta del comitè organitzador dels Jocs, Anna García.

Amb la presència de la ministra d’Esports, Mònica Bonell, l’organització va presentar bona part dels detalls de la gran cita esportiva que se celebrarà del 26 al 31 de maig. La cerimònia inaugural tindrà lloc el 26 de maig a l’Estadi Nacional, a partir de les 21.30 hores, amb un espectacle “que vol transmetre una Andorra moderna, que s’apartarà de les cerimònies esportives tradicionals i on hem volgut comptar amb el talent local com a protagonista”, tal com va assenyalar Toni Colom, coordinador de l’espectacle. Per a la inauguració, l’Estadi Nacional es reforçarà amb 2.000 seients i això farà que, eliminat el sector on hi hauria una visibilitat deficient, la capacitat del recinte de la Baixada del Molí per a la cerimònia sigui d’uns 4.300 espectadors. Les entrades per a l’acte tindran un cost de 20 euros –als Jocs del 2005 costaven 30– i es posaran a la venda a principi del mes de maig. Pel que fa a la participació, es comptarà amb la presència de 1.151 atletes procedents dels nou països que formen part dels Jocs: Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino i Xipre. Els esportistes competiran en un total de 19 disciplines esportives –vòlei, vòlei platja, tenis, tir de precisió, tir al plat, tenis de taula, natació, natació artística, rugbi, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, karate, judo, atletisme, BTT, ciclisme contrarellotge, ciclisme de carretera, bàsquet 5x5 i bàsquet 3x3– que es disputaran en 15 seus repartides per tot el país, amb la capital com a centre neuràlgic de l’activitat, acollint fins a 10 disciplines.

La presentació de la cita esportiva, ahir.Fernando Galindo

Un altre dels aspectes clau és la col·laboració ciutadana. S’han inscrit un total de 825 voluntaris, superant les expectatives inicials de l’organització. Aquests voluntaris tindran un paper fonamental en el desenvolupament dels Jocs, donant suport a les diferents competicions i als atletes.

Pel que fa a la imatge dels Jocs, s’ha recuperat la figura del tamarro com a mascota oficial, la mateixa que va representar Andorra en els Jocs dels Petits Estats del 1991, però amb un disseny actualitzat i modern. A més de l’impacte esportiu i social, els Jocs tindran un efecte econòmic positiu per al país, amb una elevada afluència de visitants, un augment de les pernoctacions hoteleres i una activació del sector serveis gràcies a la presència d’equips, delegacions i aficionats. El retorn previst per al país, hores d’ara, calcula unes 12.000 nits d’hotel, 30.000 àpats i també la cessió de material esportiu per a les federacions valorat en 700.000 euros, així com la millora de les instal·lacions esportives.

Anna García i la ministra Mònica Bonell, amb la mascota dels Jocs.Fernando Galindo

TORNA EL TAMARRO DE 1991

Per als tercers Jocs de la història que se celebren a Andorra s’ha volgut recuperar la mascota dels primers que es van celebrar al Principat, redissenyada per Pere Moles. La figura emula el tamarro, i “vol fer un homenatge a la gent i als Jocs del 1991”, va indicar Mònica Bonell.

LES ALTRES XIFRES

19 DISCIPLINES

Els Jocs comptaran amb gairebé una vintena d’esports, en què destaquen atletisme, natació, judo, vòlei, bàsquet 5x5, tennis, tir, ciclisme o rugbi de 7.

15 SEUS

Totes les disciplines es disputaran en una quinzena de seus, repartides per tot el país. La capital, amb 10 esports, serà el centre neuràlgic de l’activitat.

MÉS DE MIL ATLETES

Hores d’ara, atenent les long list de les delegacions, hi ha previstos 1.151 atletes, una xifra que pot augmentar a 2.000 afegint tècnics i altres membres.

MÉS DE 800 VOLUNTARIS

La campanya coordinada per l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat ha estat un èxit i ha inscrit a 825 voluntaris. 275 són tècnics i 550, de base.

2.000 ENTRADES A LA VENDA

Per a la cerimònia inaugural a l’Estadi Nacional es preveu posar a la venda 2.000 entrades a un preu de 20 euros. A principi de maig ja es podran adquirir.