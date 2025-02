La patronal també critica el laude de Coopalsa

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera que l’arbitratge celebrat a Coopalsa ha entrat en qüestions d’interpretació de la Llei de relacions laborals i que ha extralimitat les seves funcions. Tal com explica en declaracions al Diari el gerent de la CEA, Iago Andreu, “la llei estableix llibertat a l’empresa per fer la distribució horària necessària” i, “per tant, no s’esta vulnerant cap disposició”. “L’empresa ha modificat els torns sobre la base dels seus recursos i sempre seguint la llei. On és el problema?”, aclareix. A més a més, Andreu explica que el laude “no ha retornat als xofers la situació que tenien abans”, sinó que “els n’ha tornat una amb major quantitat de beneficis”, ja que “en cap lloc s’establia que havien de tenir dos dies de festa segurs per setmana”. De la mateixa manera, el gerent de la patronal considera que “si els assalariats volen anar a la vaga per demanar uns horaris determinats o qualsevol altra cosa, tenen tot el dret a fer-ho”.

HORES EXTRA

Coopalsa supleix amb hores extra la falta de xofers. Tal com va explicar al Diari el gerent de l’empresa, Gabriel Dallerès, “als treballadors se’ls ha anat oferint fer un sisè dia de feina” amb l’objectiu de “poder aconseguir quadrar els nous horaris” imposats pel laude arbitral. Aquest dictava que la companyia hauria de tornar als conductors en 15 dies els horaris intensius de 40 hores setmanals distribuïts al llarg de cinc dies a la setmana. El directiu relata com s’ha anat preguntant xofer per xofer si estaven disposats a “fer aquesta excepció mentre s’aconseguia tornar a la normalitat”. També va destacar que “tot està sent més complicat del que ens imaginàvem”, ja que “s’ha d’encaixar la situació de les persones que estan de baixa per diversos motius”.

Iago Andreu, Gerent de la CEA

Dallerès explica que, “mentrestant, estem intentant contractar més treballadors per complir el que se’ns demana, però és un procés que implica temps”. “La majoria són extracomunitaris. Per tant, han d’acreditar que porten tota la documentació correcta, demostrar l’experiència prèvia, passar la prova que els fem des de l’empresa i després fer-los una formació”. Segons Dallerès, serien necessaris entre cinc i deu conductors més per oferir als usuaris “un servei de qualitat”.

Gabriel Dallerès, Gerent de Coopalsa

Dilluns passat ja es va tornar als horaris intensius a la línia L6, que és la que dona servei entre Andorra la Vella i la parròquia d’Ordino. “La nostra previsió és anar restablint una connexió per setmana”, assenyala. D’aquesta manera, tal com va declarar el dirigent, l’L2 seria la següent a la llista de prioritats. Aquesta dona servei entre la capital i Encamp. Dallerès considera que “si tot va donant-se de manera satisfactòria”, cap a mitjan març ja s’hauria d’haver pogut tornar al “cent per cent” dels horaris intensius.

Dallerès també va explicar que s’estan avançant aquests nous horaris als conductors amb nou dies d’avançament, tal com es va establir durant la taula mediadora, que va tenir lloc al desembre. D’aquesta manera, els conductors de la línia 6 ja coneixien els seus nous horaris des de començament de febrer. “Sempre intentarem donar aquesta informació en un dia que caigui en dijous o divendres”, detalla.

“Si una cosa tenim clara és que, tot i haver demanat la nul·litat del laude, seguirem el procediment estipulat, ja que estem donant un servei públic”, explica. La companyia va demanar la impugnació del resultat arbitral, entre altres raons per considerar que el procediment imposat no s’adequava a les previsions legals en la matèria, i que “va afectar de forma greu els drets a la defensa de les parts”. La legislació demana que l’àrbitre sigui jurista, però l’empresa afirma que quan va preguntar si complia aquest requisit no va rebre resposta. A més, les resolucions finals no estaven basades en el dret, tal com demana la legislació en aquests aspectes.

De la mateixa manera, Coopalsa va denunciar que va ser Govern qui va imposar l’arbitratge amb els xofers, tot i les objeccions que va presentar l’empresa. Les reserves, que van ser presentades a Treball abans de la taula de negociació, manifestaven que l’àrbitra designada pel departament de Treball no complia els requisits legals i, en particular, el requisit d’imparcialitat, “ja que la mateixa és sòcia del mediador que va intervenir en la conciliació prèvia [estarien casats, segons ha pogut saber el Diari], fet pel qual va tenir coneixement previ de les actuacions”, segons va reiterar.

MANCA DE DIÀLEG

El comitè d’empresa denuncia la falta de diàleg entre la companyia i els treballadors. Tal com explica un dels membres de l’entitat, Marcelo Orieta, en declaracions a aquest mitjà, “nosaltres sempre estem oberts a parlar”, però “des de l’empresa no volen fer-ho fins que acabi el procés legal”. “Dijous de la setmana passada volíem planificar amb ells una reunió per seguir negociant altres aspectes, com ara les pujades de sou i la millora dels autobusos, però va resultar impossible”, conclou.