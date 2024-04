Andorra registra rècord de temperatures màximes

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra va registrar pics de temperatures màximes en algunes zones. Segons ha informat Meteorologia, es va superar tres rècords per a un mes d'abril. Concretament, les Salines va assolir els 25 graus, dues dècimes per sobre de la taxa més alta anteriorment registrada a la zona, a l'abril del 2011. A Ransol, la calor va fregar els 22,6 graus, per sobre dels 22 del mes d'abril del 2011. Pel que fa a la Comella, va tenir la calor més alta de les tres màximes en superar els 28,4 graus. Prèviament, la xifra rècord era de 28,1, també l'any 2011.

Meteo recorda que avui prevaldran "temperatures suaus" i un front desgastat que aportarà núvols alts, sobretot, de cara a la nit.