La família GARCIA FIGUERA comunica la defunció de qui fou
Pepita Figuera Perelló
que morí el 17 de març del 2026 a l’edat de 80 anys
La família rebrà el dol avui, dijous 19 de març, de les 16 a les 20 hores
a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc demà, divendres 20 de març, a les 11 hores
a l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com