La família CRESPO PUIG
agraeix l’assistència a la missa funeral, així com totes les mostres
de condol rebudes, per la tan sentida pèrdua de
Ricardo Crespo Gibó
vidu de Sita Puig Sánchez
que morí el 8 de març del 2026 als 89 anys a Escaldes-Engordany
Expressant el seu agraïment al personal mèdic, l’equip
d’infermeria, tècnics, auxiliars, i en general a tots els professionals
de l’Hospital Nostra Sra. de Meritxell, pel bon tracte rebut durant
la seva permanència al centre
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolencies@funerarianoucami.com