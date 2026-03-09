La família VILALLONGA PUY agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Pepita Puy Bergès
Que morí el 3 de març als 82 anys a Escaldes-Engordany.
I vol manifestar un agraïment a tot el personal sanitari i en general a
l’equip del Centre d’Atenció Primària d’Escaldes-Engordany, a tot l’equip
que forma part de l’àrea de pal·liatius de l’hospital Nostra Senyora de
Meritxell, al Dr. Becerra i en especial a la Sra. Maira Sánchez pel seu
temps, dedicació i afecte que ha tingut sempre amb ella.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com