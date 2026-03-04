La família MANZANARES GONZÁLEZ agraeix totes les mostres
de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Virginia González Artero

vídua de Josep Manzanares

que morí el dia 3 de març a l’edat de 93 anys

I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,

administratiu i en especial a tot l’equip que forma part a la 3a planta de

l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per l’excel·lent tracte i

acompanyament rebuts durant la seva estada en aquest centre

