La família MANZANARES GONZÁLEZ agraeix totes les mostres
de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Virginia González Artero
vídua de Josep Manzanares
que morí el dia 3 de març a l’edat de 93 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratiu i en especial a tot l’equip que forma part a la 3a planta de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per l’excel·lent tracte i
acompanyament rebuts durant la seva estada en aquest centre
