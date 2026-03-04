La família SANZ SAGRADO agreix totes les mostres de condol rebudes
per la tan sentida pèrdua de qui fou

Augusto Sanz Calvo

que morí el dia 1 de març de 2026 a l’edat de 53 anys

I vol manifestar un especial agraïment a tot el personal mèdic,

sanitari i en general de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així

com al grup de rescat de muntanya de Bombers i a totes les

persones que han donat el seu suport en aquet moment de dolor

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web

www.pompesfunebresdelesvalls.com

