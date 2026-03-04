La família SANZ SAGRADO agreix totes les mostres de condol rebudes
per la tan sentida pèrdua de qui fou
Augusto Sanz Calvo
que morí el dia 1 de març de 2026 a l’edat de 53 anys
I vol manifestar un especial agraïment a tot el personal mèdic,
sanitari i en general de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així
com al grup de rescat de muntanya de Bombers i a totes les
persones que han donat el seu suport en aquet moment de dolor
